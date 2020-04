Ida-Virumaal olid kõik 148 testi negatiivsed

Eestis lisandus ööpäevaga 7 positiivset proovi

20. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 128 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Kõige noorem haiglaravi vajaja on 19-aastane ja kõige eakam 100-aastane. Haiglatest on väljakirjutatud 165 inimest. Uusi surmajuhte ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest.

COVID-19 viirusest põhjustatud nakkushaiguse üks enim ohustatud riskirühm on vanemaealised ning krooniliste haigustega inimesed. See on olnud põhjuseks, miks juba enne eriolukorra välja kuulutamist ja eriolukorra ajal on hooldekodud olnud kõrgendatud tähelepanu all. Keelatud on hooldekodudes viibivate inimeste külastused, hooldekodudes on kehtestatud liikumispiirangud, erijuhiste alusel toimub pakkide vastuvõtmine ja isolatsiooni korraldamine. Lisaks abistatakse õdede leidmisel neid hooldekodusid, kus õendusteenust ei ole. Töötukassa pakub hooldekodudele tuge ajutise tööjõu leidmisel, käima on lükatud kiirkursused abihooldustöötajatele.