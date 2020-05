Jõhvi rahvajooks jääb tänavu ilmselt ära

MTÜ Jesp juhatuse liige Allan Valk sõnas, et jooksu läbiviimiseks küsiti vallalt toetust 5500 eurot, mis kataks vähem kui poole Jõhvi ühe tunnusürituse eelarvest, kuid vald oli nõus panustama vaid 2500 eurot. "Nii napi toetusega ei ole kahjuks võimalik kvaliteetsel tasemel üritust korraldada. Sellist üritust ei sobi korraldada ka lihtsalt linnukese pärast kuidagimoodi. Eelnevatel aastatel oleme suurema osa eelarvest nagunii oma ja sõprade toel katnud. Kui nüüd vald oma panust vähendas, ei näe me mõtet jätkata," sõnas ta.

Jõhvi spordikooli direktori kohusetäitja Tamara Luigas sõnas, et vald on kärpinud spordiürituste toetussummasid ja kahjuks on Jesp tõesti teatanud, et loobub sel aastal korraldamisest, ja seetõttu jääb Jõhvi rahvajooks tänavu ilmselt ära.