Jõhvi hooldekeskuse investeeringueelnõu võeti tagasi

"Hoolekandeasutused on praegu kõrgendatud tähelepanu all ja ettekirjutus on õiglane, sest kui peaks midagi juhtuma, jääb süüdlaseks juhatuse liige," rääkis Seppern siis Põhjarannikule.

Sepperni sõnul pani ta hooldekeskuse nõukogule ette olukorda arutada ning nõukogu tegi vallale kaks ettepanekut: kas vald kui omanik teeb ise vajalikud investeeringud või annab ruumid rendile või müüb investorile, kes on valmis need korda tegema.

Koalitsiooni suurima fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu esimees Aleksandr Romanovitš ütles, et on omavalitsusi, kus on samamoodi toimitud, ja nende seas on ka häid näiteid. "Kuid enne oleks tarvis sellele asutusele teha täielik juriidiline ja finantsaudit. Samuti peab olema läbipaistev ja laitmatu taustaga investor. Alles siis saab hakata midagi arutama," lausus Romanovitš. Tema sõnul tuleks päästeameti ettekirjutuste täitmiseks kõigepealt võtta pakkumised ning teha nende põhjal kalkulatsioon, kui palju need tegelikult maksma lähevad.