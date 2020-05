Keskerakond tahab Max Kauri Jõhvi vallavanema kohalt maha võtta

Eelmisel nädalal kogus Jõhvi volikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Arthur Seppern fraktsiooni liikmed kokku, et arutada ettepanekut vallavanema väljavahetamiseks, ning Sepperni sõnul olid kõik fraktsiooni liikmed vallavanema tagandamisega nõus.

Kaurile tehti ettepanek lahkuda

Seejärel sai Seppern kokku Max Kauriga ja tegi talle ettepaneku ise ametist lahkuda. "Ma ütlesin talle, et siin pole midagi isiklikku, aga see on lihtsalt vajalik," tunnistas Seppern.

Mida heidab Keskerakond ette oma vallavanemale? "Max ei kontrolli oma alluvaid, nad teevad, mida tahavad," selgitas Seppern.

Tema sõnul sai viimaseks piisaks olukord Eesti põhikooli kolimisega. Kui sai selgeks, et vallavalitsus plaanib jagada uue koolimaja ehituse ajaks õppetöö mitme hoone vahel, tuli Sepperni sõnul rahulolematuid signaale nii õpetajatelt kui lastevanematelt. Tema väitel oli vähe usutav, et olukord kutsekooli A-korpuses, mida enne seda oli oma kooli remondi ajal kasutanud vene põhikool, on väidetava hallituse tõttu nii hull, nagu vallavalitsus rääkis, ja et seenetõrje seal maksab 200 000 eurot.

"Tulime kokku, et asja arutada. Kutsusin Tartust tunnustatud eksperdi, kes vaatas asja üle ning nüüd teeb uue ekspertiisi. Kui ta vaatas esimese ekspertiisi andmeid, siis ta ütles, et need näitajad ei saa loogiliselt võttes nendes ruumides olla sellised, nagu seal paberil seisis," rääkis Seppern. Ta usub, et kutsekooli ruumid on kasutamiskõlblikud erinevalt esimeses ekspertiisis väidetust. "Ma olen ju ise need ruumid renoveerinud," kinnitas Seppern, kes aastaid tagasi oli Jõhvi kutsekooli juht ning kelle kabinetki asus toona samas korpuses.

Pinged Pargi keskuse ümber

Rahulolematus praeguse vallavalitsuse tööga võib olla põhjustatud ka olukorrast, mis on seotud mullu valminud Pargi keskusega. Nimelt on keskfraktsiooni liige Allan Mänd seotud keskuse rajamisega. Eelmise aasta lõpus tekkisid aga vallavalitsuses tõrked keskusele kasutusloa väljastamisega, sest vallavalitsus leidis, et keskus pole ehitatud kooskõlas esialgse projektiga. Toona väljastati osakasutusluba, mille kehtivus aga kevadel lõppes. Sel esmaspäeval väljastas vallavalitsus uue kasutusloa, mille seletuskirjas leiti taas, et ehitis ei vasta väljastatud ehitusloale, ning seati oma kõrvaltingimused.

Veel varem oli aga vallavalitsus tellinud Pargi keskuse arendamisega seotud küsimuste selgitamiseks analüüsi advokaadibüroolt OÜ PricewaterhouseCoopers Legal. See leidis, et vald kui üks Pargi keskuse osanikke, kes panustas projekti oma kruntidega, on arendajalt pügada saanud. "Maatükkide väärtuste hindamine ning sellega seotud JPArenduse osaluste proportsioonide muutmine on toimunud kallutatult eesmärgiga pisendada valla maatükkide väärtust ning valla osalust JPArenduses. Eelnevat kinnitab ka asjaolu, et vald ei saanud talle kuulunud maatükkide JPArenduse kasuks hoonestusõigusega koormamise eest ei täiendavat osalust JPArenduses ega ka mistahes muud rahalist vastusooritust," leitakse analüüsis.