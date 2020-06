Ohtu sattunud East püüab Jõhvi volikogu istungit ära jätta

Kolmapäeva pärastlõunal saabus volikogu kantseleisse avaldus, kus 8 volikogu liiget teatasid, et võtavad tagasi oma allkirja umbusaldusavalduselt, mille nad eelmisel neljapäeval vallavanem Max Kauri vastu esitasid. Allkirja tagasivõtmisest teatasid Tamara Luigas, Andrei Ojamäe, Velli Naber, Tamara Põlevina, Jelena Bezvoditskaja ja Dmitri Smirnov fraktsioonist "Jõhvi - Meie Kodu" ning Eduard East ja Irina Šulgina Keskerakonna fraktsioonist. Umbusalduse algatajatest polnud seal Arthur Sepperni, Allan Männi ning Aleksandr Romanovitši allkirja.

Kella 15 kutsus Eduard East kokku volikogu eestseisuse, et küsimust arutada.

East ütles, et otsustas neljapäevase volikogu istungi ära jätta, kuna umbusaldusavaldus on tagasi võetud ja sellega on seotud kõik päevakorrapunktid.

East ütles, et kuigi seaduses pole öeldud, et volikogu esimehel on õigus istungit ära jätta, pole seal öeldud ka vastupidist ning kuna volikogu esimees kutsub seadusest tulenevalt istungi kokku, siis sellest saab järeldada, et volikogu esimees saab ka istungi ära jätta.

Kuigi seadus ütleb, et istungul esitatud umbusaldusavaldust menetletakse järgmisel volikogu istungil, on Easti sõnul loogiline, et kui umbusaldusavaldus võetakse tagasi, siis pole midagi menetleda. Selle kohta, et umbusaldusavalduse esitajatest kolm ei pannud oma allkirja selle tagasivõtmise avaldusele, vastas East, et see ei tähenda, kuna umbusaldusavalduse esitamiseks on tarvis vähemalt neljandikku volikogu koosseisu häältest.

Opositsioonilise fraktsiooni "Jõhvi Eest" esimees Niina Neglason sõnas, et umbusaldusavaldust saa sellisel moel enne istungit tagasi võtta, sest seadus ütleb, et umbusaldusavaldust menetletakse ainult volikogu istungil.

"Seadus ei näe volikogu esimehel ette istungi tühistamise õigust. Avalikus halduses kehtivad ainult need seadused mis on kirja pandud, aga mitte need, mida võib juurde mõelda. Volikogu esimehel on õigus volikogu kokku kutsuda. Volikogu esimehe õiguse kohta volikogu istung ära jätta või edasi lükata, ei ütle seadus midagi. Järelikult on ta neljapäevaks volikogu istungi kokku kutsunud ja meie kavatseme sinna kohale minna," sõnas ta.

Nii võib juhtuda, et volikogu istung ikkagi toimub isegi juhul, kui volikogu esimees ise sinna kohale ei lähe.

Eestseisuse erakorralisel istungil osalenud volikogu liige Teet Enok ütles, et kui East kinnitas, et neljapäevane istung jääb ära, siis tema teavitab volikogu liikmeid, et istung ei jää ära. "Kui volikogu esimees või aseesimees ei tule kohale, siis viib istungi läbi volikogu vanim liige. Leiame ka lahenduse, kuidas istungit protokollida. Istung on, nagu seadus ette näeb, neli päeva ette välja kuulutatud," ütles ta.

Enoki hinnangul on pigem ebaseaduslik äsjatoimunud volikogu eestseisuse istung. "Eestseisuse istungi läbiviimise kohta andis ta [East] teada pool tundi enne algust SMSi teel. Seetõttu ei saanud istungil osaleda mitmed eestseisuse liikmed," kinnitas ta.