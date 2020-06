Pargi keskuse arendaja nimetab valla süüdistusi pahatahtlikeks ja solvavaiks

Jõhvi vallavalitsus tellis Pargi keskuse arendamisega seotud küsimuste selgitamiseks analüüsi advokaadibüroolt OÜ PricewaterhouseCoopers Legal. See leidis, et vald kui üks Pargi keskuse osanikke, kes panustas projekti oma kruntidega, on arendajalt pügada saanud. "Maatükkide väärtuste hindamine ning sellega seotud JPArenduse osaluste proportsioonide muutmine on toimunud kallutatult eesmärgiga pisendada valla maatükkide väärtust ning valla osalust JPArenduses. Eelnevat kinnitab ka asjaolu, et vald ei saanud talle kuulunud maatükkide JPArenduse kasuks hoonestusõigusega koormamise eest ei täiendavat osalust JPArenduses ega ka mistahes muud rahalist vastusooritust," leitakse analüüsis.