Türgi jalgpallitreeneri teine ametiaeg Narvas jäi üürikeseks

Sellest hooajast teist korda Narva Transi peatreeneri ametisse asunud Cenk Özcan (ta oli Transi peatreener ka 2018. aasta teises pooles) teatas klubi kodulehel , et lahkub Narvast omal soovil. "Usun, et Narva Transist saab tulevikus väga edukas klubi. See on minu meeskond," kirjutas Özcan oma pöördumises, kus ta nimetas Burdakovide perekonnast koosnevat klubi juhtkonda oma pere liikmeteks - Nikolaid on isaks, Galinat emaks, Christinat õeks ja Konstantini ning Igorit vendadeks.

Özcan juhendamisel on Narva Trans meistiliigas kaheksast mängust kaotanud kuus ja viigistanud kaks. Senise hooaja ainus õnnestumine on olnud märtsis Eesti karikasarja veerandfinaalis Nõmme Kalju alistamine.

Özcan tunnistas jalgpalliportaalile Soccernet, et tegi Narvast lahkumise otsuse juba pärast 30. mail Kuressaare mängu, kus eeldatav favoriit Trans mängis 2:0 eduseisu maha ja kaotas 2:3. "Rääkisin siis presidendiga, aga otsustasime jätkata, sest ta uskus minusse väga. Mõned kohtunikuotsused tulid vahepeal meie vastu, aga need pole enam praegu olulised. Kõige olulisem on see, et ametist lahkumine oli minu otsus. Pärast Paidele kaotamist sain ma kahemängulise keelu ja see tekitas uusi probleeme. Nüüd oli ta minu sooviga nõus," sõnas ta.