Uuendatud Narva linnus meelitas esimestel päevadel hulgaliselt külastajaid

Narva muuseumi direktori Ivo Posti sõnul olid 19. juunil avatud restaureeritud ruumid ja uus ekspositsioon eriti külastajaterohked esimesel kahel avamisjärgsel päeval. "Näiteks külastas laupäeval muuseumi 451 inimest, mis on väga hea tulemus. Puhkepäevadel oli külastajaid kokku aga üle tuhande. Nii et kõik läheb väga hästi," rääkis ta.

Tema sõnul on külastajate kommentaarid olnud väga positiivsed ja vaimustatud ollakse nii arhitektuurist kui näitusest. Muuseumitöötajate tähelepanekute kohaselt on külastajate seas enim Eesti siseturiste, arvukuselt teisel kohal on külalised Lätist ja Leedust.

Posti sõnul siiski veel mõned tööd jätkuvad, nagu näiteks audiogiidide süsteemi juurutamine, mis hakkab tööle viies keeles (eesti, vene, inglise, soome ja läti keel).

Uuenenud linnuse külastajate seas on ka palju kohalikke elanikke. Äsja linnuse väravatest väljunud narvalane Aleksei hindas seda, et linnuses on avatud palju ruume, mis olid varem külastajatele suletud.

"Ka uus ekspositsioon on põhimõtteliselt hästi tehtud, üsna nüüdisaegsete vidinatega. Olen ise asjaarmastaja relvade alal ja mulle meeldis, kuidas need on siin välja pandud," sõnas mees.

Aleksei käis muuseumis koos nelja-aastase lapsega, kellele polnud eksponaatide imetlemine kuigi huvitav tegevus, see-eest aga meeldisid talle väga kõik multimeediumiga seonduvad uuendused: ekraanid, mängud, valgustid. Samuti meeldis talle kaev, kus elab koletis − just nii tõlgendas seda lapse kujutlusvõime.