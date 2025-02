"Kas Kukrusel elavad ka Eesti rikkaimad inimesed?" küsitakse linnaosa elanike nimel linnavalitsusele saadetud kirjas, milles märgitakse, et uue küttehinnaga ei ole võimalik leppida. Elanikud soovivad, et seni, kuni linnavalitsus ei ole leidnud paremat lahendust linnaosa kütmise korraldamiseks, kompenseeritaks neile kaugküttekulud tasemeni, mis on naabruses asuvas Järve linnaosas, kus kaugküttehind on praegu poole odavam kui Kukrusel.