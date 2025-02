Narva-Jõesuu uue muuli ehitus võib alata juba tänavu suvel

Alates eelmise aasta oktoobrist on käimas hange Narva-Jõesuu uue muuli ehitaja leidmiseks. Kolme laekunud pakkumuse seast on praeguseks välja valitud kõige soodsam. Küsitav hind on ligemale 4,7 miljonit eurot (koos käibemaksuga), millele tuleb ettenägematute kulude katteks lisada 15 protsenti − kokku 5,4 miljonit eurot. Sellest summast veidi üle 2,5 miljoni katab riigi eraldatav toetus, ülejäänud raha peab omavalitsus leidma oma eelarvest, kattes selle summa laenuga.