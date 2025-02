Ida-Viru kogus kolmel turismimessil ligi viis tuhat uut sõpra

"Meie kõige suurem eesmärk messidel on kontaktikorje, et saada oma uudiskirja baasiga liituma uusi Ida-Viru sõpru, kellele me saadame häid uudiseid. Soome ja Läti turul teeme seda kord kuus ja Eestis läheb uudiskiri teele iga nädal," selgitas Ida-Viru ettevõtluskeskuse turismiinfo spetsialist Kristina Ernits.