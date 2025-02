Maarja-Liisa Lepsalu kuulutati aasta noorsootöötajaks

Maarja-Liisa Lepsalu on üks Ida-Virumaa noorsootöö eestvedajaid, kes seisab noorsootöö väärtustamise ja arendamise eest. Ta lähtub alati noorte huvidest ja vajadustest ning kaasab nii noori kui ka lapsevanemaid, mille tulemusena on ellu viidud mitmeid kohalikku elu arendavaid projekte, näiteks mobiilne noortekeskus ja põgenemistuba Eesti kaevandusmuuseumis, mis jõudis ka aasta noorteteo nominentide sekka.

"Noorsootöö kvaliteet sõltub praegu paljuski pühendunud inimestest, kes teevad rohkem, kui neilt oodatakse," lisas haridus- ja noorteameti peadirektor Jaak Raie. "Aga me ei saa eeldada, et noorte tulevik peab tuginema ainult headele kavatsustele ja üksikute inimeste pühendumusele. Noorsootöö vajab pikaajalist ja läbimõeldud tuge, et see, mida me kõik oluliseks peame, ei sõltuks juhustest ja lühiajalistest lahendustest."