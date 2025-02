PILDIGALERIID Pühapäeval kogunesid sajad idavirulased Eesti suurimat südant tegema

Kohtla-Järve tänavuse südameaktsiooni korraldas iluuisutamisklubi Ice Way, keda toetasid Kohtla-Järve linnavalitsus, MTÜ Ida Event, tantsukollektiiv Viis Tähte jt. Klubi Ice Way üks juhte Jelena Derbneva märkis, et iluuisutamine on Eestis praegu tõusuteel, sestap otsustasid nad tänavu ühes partneritega selle ürituse korraldada, et seda kaunist spordiala rohkematele inimestele tutvustada.