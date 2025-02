Festivalil "Meid sidus muusika" särasid tulevased tähed

"Närveerimist on omajagu, eriti algajatel, kuid see ei kesta kaua: meie festivali publik võtab kõik esitajad vastu heatahtlikult ja toetab aktiivselt kõiki artiste, olenemata žanrist ja esituse kvaliteedist. Mul on siiralt hea meel, et ka pärast oma etteaste sooritamist jäävad peaaegu kõik muusikud alati saali," rääkis Valeri Antonov.