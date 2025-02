Erivajadusega inimesed moodustasid Sinimäel koos külalistega südame

"Meil on suur rõõm, et nii paljud inimesed otsustasid suurima südame moodustamiseks just Sinimäele sõita. Kohale sõideti nii Narvast, Sillamäelt, Jõhvist kui ka Tallinnast. Avasime hea meelega selleks südamlikuks sündmuseks kogukonnale oma kodu uksed, sest hoolivus ja ühtehoidmine ning avatus on meie jaoks olulised," kommenteeris ta.