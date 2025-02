Jõhvi Pargi keskuse juures parkimistrahvi saanud juht pidi välja käima röögatu summa

Oma auto 2023. aasta 29. augustil Pargi keskuse juurde jätnud juht leidis naastes kojamehe vahelt trahvikviitungi, milles teatati, et parkimisreeglite rikkumise tõttu tuleb tal tasuda leppetrahv ning kui ta teeb seda enne 5. septembrit, on summa 30 eurot, pärast seda rakedub trahv täies ulatuses ning on 55 eurot.

Jäi osa trahvi võlgu

Kostja ei eitanud kohtus, et rikkus parkimisreegleid, ei pannud parkimiskella ega tasunud ka parkimise eest. Küll aga seadis ta kahtluse alla, kas parkimisfirma esitatud rikkumisfotol on õige kuupäev. Juht nõudis, et ettevõte tõendaks, et rikkumine toimus just sellel kuupäeval, mis fotol märgitud, ning süüdistas parkimiskorraldajat kuupäeva võltsimises. Ka väitis juht, et tema on trahvi tasunud, kuid parkimisfirma tahab talt raha juurde saada selle eest, et ta ei maksnud seda kindlaks kuupäevaks.