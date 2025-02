POLITSEI Mees kaotas uiskude tõttu 4500 eurot

Kelmid hoos: tähitud kiri ja pangalaen

10. veebruaril helistasid kelmid Kohtla-Järvel elavale naisele ning väitsid, et tema nimele on saabunud tähitud kiri, mille kätte saamiseks peab naine ütlema oma isikukoodi. Naine seda ka tegi ning mõne hetke pärast sai naine juba järgmise kõne väidetavalt pangatöötajalt, kelle sõnul vormistati tema nimele laen summas 4000 eurot. Lisaks oli naise kontolt veel tehtud ülekandeid. Kelmusejuhtumi täpsemad asjaolud ja kahju on tuvastamisel.