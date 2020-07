Turism upitab end tasapisi jalule

"Meie müügiosakond tegi ka eriolukorra ajal 16tunniseid tööpäevi, kinnitades klientidele, et niipea, kui piirangud kaovad, on nad kohe majja oodatud," rääkis hotelli tegevjuht Karina Küppas, lisades, et tänu sellele oli juuni külastajate arv samasugune nagu aasta tagasi. Ja seda hoolimata Venemaa turistide puudumisest. Praegu täidavad maja peamiselt Eestimaa inimesed, aga näpuotsaga on ka lõuna- ja põhjanaabreid.