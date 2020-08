Kohtla-Järve jäähalli uisuväljaku rekonstrueerimine lükkub tulevasse aastasse

"Ehitajad selgitasid, et nad ei olnud mõningaid rekonstrueerimise käigus tegemist vajavaid töid sisse arvestanud, ning palusid nende tegemiseks raha lisada," selgitas linnapea. "Meie sellega ei nõustunud, kuna see tähendanuks nii objekti kallinemist kui ka teiste hankel osalenute seadmist ebavõrdsetesse tingimustesse. Hankel osales viis firmat. Seetõttu otsustasime loobuda Savekate teenustest ning korraldada uue, rangemate tingimustega hanke. Septembris valmistab abilinnapea Deniss Veršinin ette uue tehnilise ülesande ning kuulutame hanke välja juba sel sügisel. Ma loodan, et meil on enne hooaja lõppu piisavalt aega selle elluviimiseks, aga ka võitjaks tulnud ettevõtte vastavuse ja kvalifikatsiooni kontrollimise protseduuri lõpuleviimiseks. Ehitustöid tahaks alustada aprillis või mai lõpus, et renoveeritud väljak oleks järgmiseks hooajaks valmis."