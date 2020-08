Koroona kärbib omavalitsuste üritusi, kuid laadad toimuvad

Maarahva laada üle mõtles kriisikomisjon pikalt. Leiti, et päris ära seda jätta ei tahaks, kindlasti ei saa aga lubada kõike, mis alguses kavas oli.

"Ootame nädalavahetuse tulemused ära − muu hulgas vaatame, kuidas Toilas laadaga läheb − ja siis otsustame," ütles vallavanem Andrea Eiche. "Kui nakatunuid märkimisväärselt juurde ei tule, kui laada korraldaja suudab tagada müüjate piisava hajutamise, kui suudame leida piisavalt vabatahtlikke, et laadaplatsil toimuvat jälgida, võiks laat siiski toimuda. Ka päevane kontsert, sest seal alkoholi ei ole, aga õhtune simman jääb kindlasti ära."

"Osa esinejaid on juba teavitanud, et nad ei tule, ülejäänud otsivad sõiduks väiksemaid busse, et grupid omavahel kokku ei puutuks," rääkis Eiche.