"Proovime hajutada õpilasi alguses nii, et osa on kodus ja osa koolis," ütles Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait, kelle sõnul hajutatakse õpilasi nii aktustel kui ka õppetöös.

"Kolmapäeval ja neljapäeval on koolimajas ainult kümnendikud, kuna neil on vaja harjuda õpetajatega ning näha, mida kool endast kujutab ja kuidas siin tuleb õppida. 11. ja 12. lend on tunniplaani järgi e-tundides, nii et õpetaja on klassiruumis ja õpilased veebis," kirjeldas Ait.