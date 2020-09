Jõhvi põhikoolis algas õppeaasta mitmes mõttes eriliselt

Jõhvi tänavapildis torkas teisipäeval silma politseinike rohkus, nagu tavaliselt kooliaasta alguses. Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant kandis aga mundri asemel ülikonda, sest saatis kooliteele oma poja Andero. "Mul on hea meel, et Jõhvi põhikool suutis praeguses olukorras aktuse teha. Arvan, et ilma selleta oleks hoopis kurvem," ütles ta.