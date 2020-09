Slaavi põhikool peab tänavu juubelit

Kohalviibinuid ja möödujaid teavitasid juubelist numbriga 5 tähistatud 11 kuldset õhupalli, millega oli ära kaunistatud spordiväljaku uus piirdetara. Õnneks ei takistanud vihm kõigil üheskoos õues õppeaasta algust tähistamast. Kohale oli tulnud palju lastevanemaid, teiste seas ka palju selle kooli vilistlasi. Kõigile kohaletulnutele anti kätte oranž apelsin − tükike päikesest, mis on aastaid olnud slaavi põhikooli sümbol.

Kõlasid Eesti Vabariigi ja slaavi põhikooli hümn ning palju rõõmsaid meloodiaid, ehkki vaevalt oli kellelgi tarvis tuju tõsta: kõigil oli niigi hea meel, et õppeaasta algas traditsiooniliselt ja tunnid hakkavad toimuma klassiruumides. Õpilasi ootasid koolis ees meeldivad üllatused: hoov on korda tehtud, roostes piirdeaed ja betoonplokid täielikult ära koristatud ning nende asemele paigaldatud kerge võrk. Nendesse töödesse investeeriti kevadel ja suvel umbes 30 000 eurot. Juunis tehti sööklas ja kabinettides suurpuhastus ning vajalik kosmeetiline remont ning samuti pesti põhjalikult puhtaks fassaad − seda kõike kooli tehnilise personali oma jõududega. Suurim muudatus on aset leidnud tüdrukute tööõpetuse klassis − tänavu suvel investeeriti Kohtla-Järve linnaeelarvest umbes 40 000 eurot selle ümberkujundamisse. Seal vahetati välja kõik kommunikatsioonid − elektrist kanalisatsioonini − ning paigaldati uued põrandad, tsentraliseeritud soe vesi ja köögiseadmed.