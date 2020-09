Seiklusfestival ei jää ära - tegevused toimuvad õues, inimesed on hajutatud

"Praeguse seisuga festival toimub, kuigi kogu aeg helistatakse ja uuritakse, kuidas Ida-Virumaal koroonaga on," ütles korraldaja, Alutaguse matkaklubi juht Ingrid Kuligina esmaspäeval. "Piletite eelmüüki on koroonauudised tohutult mõjutanud: kevadel läks see palju paremini. Seetõttu on võimatu ennustada, kui palju inimesi kohale tuleb," lisas ta.

Võistlus seiklusmaa karikale

Kuligina sõnul on terviseameti kooskõlastus olemas ning festivali eelised on välitegevused ja asjaolu, et inimesed on hajutatud. "Teenindajad on maskides, desinfitseerimisvahendid on varutud. Seikluspidu laupäeva õhtul tuleb siiski ilma diskorita − see tooks inimesed liiga kokku."