Jõhvi hooldekeskuses on koroonaviirusesse nakatunud neli inimest

Jõhvi kesklinnas asuvas hooldekodus tuvastati nädala alguses esimesena positiivne proov ühel töötajal. Tänase päeva jooksul on selgunud, et nakatunud on veel üks töötaja ja kaks elanikku, sõnas Jõhvi abivallavanem ja hooldekeskuse nõukogu liige Messurme Pissareva.

Ta lisas, et kaks nakatunud elanikku on toimetatud haiglasse, Kolmapäeval testiti ligemale 80 hooldekodu elanikku ja 35 töötajat. Neljapäeva pärastlõunaks olid Pissareva sõnul selgunud umbes poolte proovide tulemused.

Ida-Virumaale lisandus viimase ööpäeva jooksul 16 uut positiivset testi tulemust. Haigestunuid on juba 159 ja terviseameti jälgimisel on kokku 831 maakonna elanikku.

Terviseameti pressesindaja Eike Kingsepp ütles, et Ida-Virumaa keskhaiglasse toimetati kolmapäeval kuus haigestunut ja seal on praegu ravil 14 inimest, kel on diagnoositud koroonaviirus ning osadel neist on ka kaasuvad haigused.