16 nakatunuga Jõhvi hooldekeskuse juhataja kahtleb testimise usaldusväärsuses

Viimaste nakatunute seas oli kaks töötajat ja kuus elanikku. Jõhvi kesklinnas asuva munitsipaalse hooldekeskuse juhataja Arthur Sepperni sõnul ei ole ühelgi neist haigustunnuseid.

Varem koroonaviirusega nakatunud hooldekodu elanikest on tema sõnul haiglas ravil kaks. Hooldekodus on 80 elanikku ja 35 töötajat.

Jõhvi hooldekeskuse juhataja Arthur Seppern kahtleb koroonatestide usaldusväärsuses, kuna suuremal osalal nende maja inimestel,, kelle proov oli positiivne, puuduvad haigustunnused. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Sepperni sõnul on koroonatestide usaldusväärsus tema silmis kahtluse all. Ta märkis, et neil on kliente, kel esimene test oli positiivne, aga kahel järgneval nädalal tehtud testid negatiivsed. "Mis siis toimub? Ma hakkan uurima seda asja - haigustunnuseid neil inimestel ei ole. Kutsud kiirabi, aga nad pole ka nõus neid haiglasse viima," rääkis Seppern, kes oli saatnud päringu toimuva kohta ka terviseametile.

Seppern ei mõista, miks pole terviseamet võtnud arvestusest maha kaht inimest, kelle testid on osutunud kahel järgnenud nädalal järjest negatiivseks. "Seal kogu aeg blufitakse. Seda enam ei kirjutata, et kordustestiga tuli negatiivne tulemus. Sellega mängitakse praegu," pahandas ta, kuid ei osanud täpsustada, kes mängib.

Seppern ei kahtle selles, et hooldekodus on koroonaviirusega nakatunuid. Esimesena tuvastati koroonaviirus kuu aega tagasi ühel töötajal, kes oli käinud Soomes. "Tema tõi selle sisse, aga teistel töötajatel, kelle test oli positiivne, polnud ei palavikku ega mingeid muid haigustunnuseid. Saatsime nad lihtsalt koju. Kui neid järgmiste testidega veel juurde tuleb, siis varsti polegi enam, kes siin tööd teeb," rääkis ta.

Sepperni sõnul on positiivse prooviga elanikud majas isoleeritud. "Küsimus on, kas need on tõhusad meetmed," ütles ta, lisades, et hooldekeskus annab elanikele immuunsuse tõstmiseks ingveriteed ja sidrunit."

Ida-Virumaa tuvastati viimase ööpäeva jooksul koroonaviirus 22 inimesel. Lisaks Jõhvi hooldekodu kaheksale nakatunulee, saadi viiel juhul viirus koolist, nelja juhul pereliikmelt ning kahel juhul töölt. Kahel juhul on haigus toodud Eestisse Venemaa Föderatsioonist ja ühel juhul Küproselt.