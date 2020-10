Jõhvi hooldekeskuses lõi koroonaviirus vohama

Jõhvi kesklinnas asuvas munitsipaalses hooldekodus on positiivse testitulemuse saanud 13 elanikku ja viis töötajat. Neljapäeva hommikul teatas terviseamet kaheksast ja reedel kahest uuest selles hooldekodus nakatunust.

Neljapäeval suri terviseameti teatel Ida-Viru keskhaiglas septembri lõpus samast hooldekodust haiglasse toimetatud 85aastane mees, kel oli muude haiguste kõrval tuvastatud ka koroonaviirus. Reede pärastlõunase seisuga oli haiglas neli koroonasse nakatunud Jõhvi hooldekodu elanikku.

Hooldekodus on 80 elanikku ja 35 töötajat.

Juhataja kahtleb testimise usaldusväärsuses

Jõhvi hooldekeskuse juhataja Arthur Seppern kahtleb koroonatestide usaldusväärsuses, kuna suuremal osal nende maja inimestel, kelle proov oli positiivne, puuduvad haigustunnused.

Seal kogu aeg blufitakse! Arthur Seppern 1

"Mis siis toimub? Ma hakkan seda asja uurima − haigustunnuseid neil inimestel ei ole. Kutsud kiirabi, aga nad pole ka nõus neid haiglasse viima," rääkis neljapäeva õhtul Põhjarannikule Seppern, kes oli saatnud päringu toimuva kohta ka terviseametile.

Seppern ei mõista, miks pole terviseamet võtnud arvestusest maha kaht inimest, kelle testid on osutunud kahel järgnenud nädalal järjest negatiivseks. "Seal kogu aeg blufitakse. Seda enam ei kirjutata, et kordustestiga tuli negatiivne tulemus. Sellega mängitakse praegu," pahandas ta, kuid ei osanud täpsustada, kes mängib.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul puudub Sepperni etteheidetel igasugune alus. "Neljapäeval kontrollis testide läbiviija kõik andmed veel kord üle ja kinnitab, et hooldekeskuse juhi avaldused ei päde. Keegi tahtlikult sinna juurde midagi ei kirjuta," sõnas ta. "Saame inimlikult aru, et keegi ei taha oma majja sellist asja, aga võib arvata, et seal läks kontroll viiruse leviku üle käest ära juba alguses, mil seda ei pandud kohe tähele."

Arthur Sepperni sõnul tuvastati koroonaviirus esimesena kuu aega tagasi ühel töötajal, kes oli käinud Soomes. "Tema tõi selle sisse, aga teistel töötajatel, kelle test oli positiivne, polnud ei palavikku ega mingeid muid haigustunnuseid. Saatsime nad lihtsalt koju. Kui neid järgmiste testidega veel juurde tuleb, siis varsti polegi enam, kes siin tööd teeb," rääkis ta.

Sepperni sõnul on positiivse prooviga elanikud majas isoleeritud. "Küsimus on, kas need on tõhusad meetmed," ütles ta, lisades, et hooldekeskus annab elanikele immuunsuse tõstmiseks ingveriteed ja sidrunit.

Eike Kingsepa sõnul on praeguseks hooldekodus tarvitusele võetud kõikvõimalikud meetmed viiruse leviku peatamiseks. Terviseamet on saatnud sinna ka täiendavaid enesekaitsevahendeid. "Nüüd on vaja see olukord kiiresti stabiliseerida," sõnas ta.

Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov kinnitas, et olukord hooldekeskuses on kontrolli all ja vallavalitsus on valmis osutama lisaabi näiteks uute töötajate sinna suunamiseks, juhul kui veelgi rohkem seniseid töötajaid peaks jääma koju eneseisolatsiooni. "Praegu sellist vajadust pole," kinnitas ta.

Haigestumuse tase kerkis rekordtasemele

Ajavahemikus neljapäeva hommikust kuni reede hommikuni said oma positiivsest koroonaviiruse testist teada veel 23 Ida-Virumaa inimest ja haigestumise määr maakonnas tõusis uuele rekordtasemele.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta oli reedel Ida-Virumaal 154,2. Eelmine tipp oli 2. oktoobril, mil see näitaja kerkis tasemele 149,0.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Ida-Virumaale veel nakatunut. Et samal ajal oli tervenenud inimeste arv suurem langes laupäevaks pisut ka haigestumise tase, mis oli maakonnas 100 000 elaniku kohta 149,0. Eesti keskmine on 51,32.

Laupäeva hommikuse seisuga on terviseameti jälgimisel 955 Ida-Virumaa elanikku, kellest haigestunuid on 207.

Eike Kingsepa sõnul on Ida-Virumaal õige rohkem nakatunuid − üle poolesaja − nii Kohtla-Järvel kui ka Sillamäel. Jõhvis ja Narvas on neid paarikümne ringis. Ainus Ida-Virumaa omavalitsus, kus selle nädala alguse seisuga polnud ühtegi koroonahaiget tuvastatud, oli Alutaguse vald.