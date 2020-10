Kaks Jõhvi hooldekeskuse vanurit surid koroonaviiruse tõttu

Terviseameti jälgmisel on 747 inimest Ida-Virumaa elanikku, kellest on haigestunud 144. Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta langes Ida-Virumaal 105 peale. Maakondade võrdluses pikka aega haigestumise taseme pingerea tipus olnud Ida-Virumaa loovutas selle koha Jõgevamaale, kus see näitaga tõusis 109ni.