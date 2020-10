Narva põlevkivikarjääri 11 töötajat on nakatunud koroonasse

Kuus nendest on kaevandustehnika hooldamisega tegeleva Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Solutions ja viis põlevkivi kaevandava Enefit Kaevandused töötajad. Kõigi nende töökoht on Narva karjääris.

Eesti Energia pressiesindaja Jelena Derbneva ütles, et teadaolevalt on töötajad nakatunud väljaspool töökohta - tuttavate ja pereliikmete kaudu.

Narva karjääris jätkub plaanipärane töö, kuid koroonaviiruse levikut piiravatel meetmetele pööratakse veelgi suuremat rõhku. "Maskide kandmine on kohustuslik," kinnitas ta.

Kevadel ja suvel olid koroonapuhangud ka Estonia kaevanduses, kus seetõttu seiskus töö mitmeks nädalaks. Erinevalt maa-alusest kaevandusest ei ole Narva karjääris Derbneva sõnul põhjust põlevkivi kaevandamist peatada, kuna enamik inimesi töötab värskes õhus ja nad on hajutatud suurel alal. Kevadega võrreldes on ettevõttel ka rohkem kogemusi nakkuse leviku piiramiseks töö jätkamisel.

Sillamäel jäi kogu kool nädalaks distantsõppele

Nädalavahetuse lisandus Ida-Virumaa koroonakollete hulka ka Sillamäe Kannuka põhikool, kus on koldega seotud kaheksa inimest. Sillamäel on see juba teine koolikolle − sealse Vanalinna kooli koldega on seotud 36 inimest.

Sillamäe linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants ütles, et koroonapuhangu tõttu jääb Kannuka põhikool selle nädala lõpuni distantsõppele, kuna nakatunute seas on nii õpilasi kui ka õpetajaid.

Võrreldes oktoobri esimese poolega on koroonaviirus Ida-Virumaal viimastel nädalatel tasapisi taandunud. Kui tipphetkel, 8. oktoobril ulatus viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta üle 150, siis esmaspäeva hommikuks oli see langenud 83,4 peale. Terviseameti jälgimisel oli selle nädala alguses 570 Ida-Virumaa elanikku, kellest haigestunud on 115. Oktoobri alguses olid need mõlemad arvud ligemale kaks korda suuremad.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul võib sel nädalal aga haigestumus taas kasvama hakata. "Praegu tulevad uued positiivsed proovid ka inimestelt, kes olid koolivaheajal välismaal perereisidel. Muu hulgas ka Venemaal. Peame olema valmis, et sel nädalal võib hakata nakatunute arv taas tõusma," ütles ta, manitsedes välismaalt tulevaid inimesi hoolega oma tervist jälgima ja ka kergemate sümptomite korral perearstiga ühendust võtma. Enamikus välisriikides on praegu koroonasse haigestumise tase tunduvalt kõrgem kui Eestis.

Riik kutsub Ida-Viru tööandjaid haigeid tööle mitte lubama

Terviseamet, päästeamet ning politsei- ja piirivalveamet kutsuvad Ida-Viru tööandjaid üles jälgima töötajate tervist ja haigusnähtudega töötajaid tööle mitte lubama.

"Kuivõrd töökohal nakatumine on Ida-Virumaal peamine viiruse leviku tee, kutsume kõiki tööandjaid üles sellele ohule tähelepanu pöörama, et viiruse leviku peatamisele kaasa aidata," teatasid ametid oma ühispöördumises. Muu hulgas soovitatakse võimaluse korral tööandjatel hüvitada töötaja kolm esimest haiguspäeva.

"Kõige raskem on tööandjale see, kui töötaja tuleb haigena tööle ning hiljem osutub selle töötaja COVID-19 viiruse test positiivseks. Ka Ida päästekeskuses on nii juhtunud. Tööandja peab töö ümber korraldama, lähikontaktsed eneseisolatsiooni saatma, aga samas peab teenuse osutamist jätkama. Kogu selline töö ümberkorraldamine on oluliselt keerulisem kui see, et julgustada töötajat haigena tööle mitte tulema," ütles Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann.

Holzmann kinnitas, et päästeamet võimaldab kaugtöö tegemist, tööandja hüvitab esimese kolme haiguspäeva raha töötajale 100%. Päästeametis kehtib kokkulepe, et kui töötaja tervis ei ole korras, siis isegi kergete sümptomite korral tuleb jääda kodukontorisse või töövõimetuslehele.

"Koroonaviiruse leviku üks murekoht on ka kergekäeline suhtumine eneseisolatsiooninõuetesse: meil on korduvalt ette tulnud selliseid juhtumeid, kus Eesti-Vene piiri ületanud inimesed on endaga kaasa toonud koroonaviiruse ega ole järginud isolatsiooninõudeid, nakatades seeläbi ka teisi elanikke," sõnas politseikolonelleitnant Üllar Kustala.