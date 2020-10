Viru vanglas on juba 55 koroonasse nakatunut - positiivne on olnud iga seitsmes proov

Teisipäeval tuvastati koroonaviirus viiel vangil. Kolmapäeval lisandus 26 positiivset proovi. Neljapäeva jooksul sai kinnituse veel 24 vangi nakatunumine.

Viru vanglas on ligemale 700 vangi, kellest valdavale enamikule on nüüdseks ka test tehtud. Neljapäevaõhtuse seisuga on selgunud 390 testi tulemust, millest positiivseks on osutunud 55 ehk 14 protsenti. Ülejäänud testide tulemused peaksid selguma reedel.

Vanglate pressiesindaja teatel ei ole praegu kavas võtta Viru vanglas samasuguseid abinõusid nagu kevadise puhangu ajal. "Sealhulgas ei hoia me ametnikke mitmepäevaste vahetustega vanglas tööl. Kui kevadel olid teadlastel olemas üksnes väga esialgsed Hiina andmetel põhinevad uurimistulemused, siis praegu on andmeid rohkem. Uuemate järelduste põhjal ei peeta enam kriitiliseks riskirühmaks HIV-positiivseid ja C-hepatiidi põdejaid, keda on vanglates palju," märkis ta.

Praegu keskendub vangla tema sõnul nende riskirühma kuuluvate vangide kaitsmisele, kes põevad südame-veresoonkonna haigusi, aktiivravi faasis onkoloogilisi haigusi, raskeid neeruhaigusi ja muid haigusi, mille korral arstiteadus inimesi viirusest tõsiselt ohustatuks peab.