Ida-Viru keskerakondlased taotlevad Martin Repinski parteist väljaviskamist

Reede õhtul kogunenud Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuse liikmete enamus pooldas salajasel hääletamisel Repinski väljaheitmist erakonnast. 11 juhatuse liikmest olid koosolekul kohal 8. Neist 6 pooldas Repinski väljaviskamist, üks oli vastu ning üks sedel oli rikutud.

Keskerakonna Ida-Viru piirkonna esimees Marek Kullamägi ütles, et sellise otsuse põhjustasid Repinski juhtimiseksimused Jõhvis, erakonna põhikirja ja eetikakoodeksi rikkumised. "Martin Repinski on Jõhvis loonud kogu aeg mingeid koalitsioone kellegagi. Koalitsioonide loomine peab käima piirkonna juhatuse kaudu," tõi ta ühe näite Repinski pattudest lisades, et ka suve hakul aset leidnud Jõhvi volikogu liikmetete Eduard Easti ja Arthur Sepperni väljaviskamisel Keskerakonnast rikkus selle eestvedaja Repinski korda, kuna ei kooskõlastanud seda piirkonna juhatusega.

"Erakonna osakonna juhil [Repinski on Keskerakonna Jõhvi osakonna esimees] on määratletud tema konkreetsed õigused ja kohustused. Kahjuks ta neid ei tea ja mõtleb end suuremaks, kui on," sõnas ta lisades, et Repinski tegevus Jõhvis on tugevasti kahjustanud Keskerakonna mainet ning süüdistas teda pigem isikliku kui erakonna huvide eest tegutsemises.

Reede õhtul Martin Repinski personaalküsimust arutanud Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatus otsustas teha ettepaneku ta erakonnast välja visata. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Meie tegime oma otsuse ära, nüüd on pall Tallinna [Keskerakonna juhatuse] väravas," ütles Kullamägi avaldades arvamust, et erakonna juhatus ei arvesta ilmselt piirkonna seisukohta ja jätab Repinski Keskerakonda.

Karilaid: välja heitma kedagi ei hakata

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kinnitaski reede õhtul Postimehele, et välja heitma kedagi ei hakata. Karilaid sõnas, et Repinski on temaga lepetest kinni pidanud ning avalikud tülitsejad peaksid vaatama peeglisse. "Antud juhul teeb avaldus ise rohkem kahju," ütles ta.

Küsimusele, kas ta on Repinski tegevusega Ida-Virumaal rahul, vastas Karilaid: "Vigadest õpitakse."

Marek Kullamägi sõnul näitas Ida-Viru piirkonna juhatus tänase otsusega, et tal on selgroog, millega tuleb siiski arvestada. Ta märkis, et viimaseks piisaks karikas sai ka see, et üleeelmisel reedel Jõhvis käinud Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ja peasekretär Mihhail Korb kohtusid küll Jõhvi vallavalitsuse liikmete ja Repinskiga, aga eirasid piirkonna juhatust.

Paljud Jõhvi keskerakondlased põlgavad Repinskit

Tema sõnul tuleb Keskerakonnal asuda koostama kandidaatide nimekirju aasta pärast toimuvateks kohalikeks valimisteks. "Tekibki küsimus, mitu nimekirja me siis Jõhvis teeme?" küsis Kulllamägi märkides, et Jõhvis on keskerakondlasi, kes pole nõus kandideerima Repinskiga ühes nimekirjas. "Suhtlen viimasel ajal väga palju Jõhvi inimestega, kuna meil on Jõhvis probleem. Kahjuks nende inimeste arv, kes sooviksid temaga [Repinskiga] valimistele minna on väiksem nendest, kes seda ei taha teha."

Riigikogu liige Martin Repinski, kes osales sügisel Jõhvis toimunud võimupöörde korraldamisel ja lõi võimuliidu koos kommunaalärimehe Nikolai Ossipenko valimisliiduga Jõhvi - meie kodu, on teatanud kavatsusest novembris naasta Jõhvi volikokku. Septembris võimule saanud koalitsioon on talle lubanud volikogu esimehe koha.

Repinski reede õhtul telefonikõnele ei vastanud. Varem on ta Põhjarannikule öelnud, et ei mõista erakonna piirkonna juhatuse taunivat positsiooni tema suhtes, ehkki ta on juhatusele oma argumendid esitanud ning oma tegevust selgitanud.

Seevastu on partei juhtkond Repinski sõnul olnud tema tegevuse suhtes mõistev. "Kõik mõistavad, miks ja kuidas seda on tehtud. Tundub, et juhtkonnas sellega probleemi pole, et keegi midagi taunima hakkaks. Seda enam, et nad saavad aru, et kohalikud inimesed saavad paremini aru, kuidas kõik peab erakonnas Jõhvi tasandil toimima, ja mitte Tallinnas ei pea keegi seda otsustama."

Keskerakonna juhatuse liige, riigihalduse minister Jaak Aab tunnistas kaks nädalat tagasi Põhjarannikule, et Jõhvis toimuv talle rõõmu ei tee ning kõik see rikub Keskerakonna nägu. "Minu arvates ei ole see ilus nägu. Ma ütlen ausalt. Need situatsioonid tuleb lahendada. Kui tulevad piirkonnalt või osakonnalt taotlused, siis me kindlasti juhtkonnas arutame seda. Mida tahes kuni Martini käitumiseni välja."

Martin Repinski on juba ühel korral Keskerakonnast välja heidetud. Erakond ei andestanud talle kandideerimist 2013. aasta kohalikel valimistel Illuka vallas valimisliidus Koduvald. Samas omavalitsuses konkureeris ka Keskerakond, kus nimekirjas oli vaid üks kandidaat.