Koroona levik Viru vanglas kasvab: nakatunud on juba 80 vangi

Vanglate pressiesindaja teatas reede hilisõhtul, et reedese päeva jooksul analüüsitud 303 vangi proovist osutusid positiivseks 25. Eelnevatel päevadel testitud 390 vangi proovist olid positiivsed 55.

Viru vanglas on ligikaudu 700 vangi. Nakatunud vangide osakaal on tõusnud üle kümne protsendi. Proovi andmisest on keeldunud kaks vangi.