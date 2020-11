Keskerakonna juhatus jättis Repinski parteisse

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korb teatel otsustas juhatus, et Martin Repinski jätkab erakonna Jõhvi osakonna juhina.

"Samuti pani juhatus mulle ülesandeks koordineerida suhtlust Ida-Virumaa piirkonna juhi Marek Kullamägi ja Martin Repinski vahel. Suuresti on tegemist kommunikatsiooniprobleemiga ja olen kindel, et suudame ühtse meeskonnana kohalikele valimistele vastu minna," märkis Korb.

Reede õhtul kogunenud Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuse liikmete enamus pooldas salajasel hääletamisel Repinski väljaheitmist erakonnast. 11 juhatuse liikmest olid koosolekul kohal kaheksa. Neist kuus pooldas Repinski väljaviskamist, üks oli vastu ning üks sedel oli rikutud.

Keskerakonna Ida-Viru piirkonna esimees Marek Kullamägi ütles, et sellise otsuse põhjustasid Repinski juhtimiseksimused Jõhvis, erakonna põhikirja ja eetikakoodeksi rikkumised.

Kullamägi ütles esmaspäeval Põhjarannikule, et hämmastav on Repinski puhul see, et ta ei taju ega tunnista, et on midagi valesti teinud. "Ta mängib võimuga. Keskerakond on Jõhvis tänu temale muutunud tuulelipuks, mis vahetab poolt juba vaat et iga 30 päeva tagant. Siin ei ole enam ühtegi poliitilist jõudu, keda ta ei oleks petnud − kõikvõimalikud kooslused on läbi käidud. Valijad pööravad kõige selle peale meile selja," sõnas ta.

Põhjarannik küsis Repinskilt, milles ta näeb oma vigu Ida-Virumaal, et kohalikud keskerakondlased on temas pettunud ning isegi ta "poliitiline ristiema" Yana Toom märkis, et ta teguseb juba pikemat aega piiri peal ja see tegevus on vahel ebameeldiv.

Repinski vastas, et Ida-Virumaa piirkonna juhatus ei ole teinud talle ühtegi konkreetset etteheidet ja teab reedesest otsusest taotleda erakonna juhatuselt tema väljaheitmist Keskerakonnast vaid meedia kaudu. "Loetu põhjal saan väita, et tegemist on otsitud põhjustega," kinnitas ta, märkimata kirjalikus vastuses ühtegi oma viga.

Ta lisas, et tema poliitilised ristiemad ja ristiisad on tema valijad ning nemad annavad ka hinnangu tema tegevusele. Samas lubas ta teha kõik temast oleneva, et praegune konflikt ei eskaleeruks. "Me suudame erimeelsused omavahel selgeks rääkida. Mina olen avatud," märkis ta.

Marek Kullamägi sõnul pole õige Repinski väide, et ta pole kursis piirkonna juhatuse etteheidetega, kuna eelmisel koosolekul oli ta kohal ja talle räägiti nendest. "Tookord püüdis ta väita, et püüab üha uusi koalitsioone luues Keskerakonnale aina paremat teha," sõnas ta, märkides, et see jutt ei veennud enamikku juhatuse liikmeid ja seepärast järgneski otsus taotleda tema väljaheitmist erakonnast.

"Kui kõik probleemid tulenevad ühest mehest, kes pealegi ei saa aru, et midagi on valesti, siis ongi kõige parem lahendus teha nii, et see mees ei oleks enam Keskerakonnas," sõnas Kullamägi.

Euroopa Parlamendi liige ja Keskerakonna juhatusse kuuluv Yana Toom ütles pühapäeva õhtul rahvusringhäälingu venekeelsele portaalile rus.err.ee, et jälgib toimuvat Brüsselis isolatsioonis olles uudiste põhjal, kuid Repinskit tundes leiab ta, et mõjuvad põhjused on olemas ja ta tegutseb juba ammu piiri peal.