Narva püüab ohjeldada jäähallist levima pääsenud koroonapuhangut

Narva linnavalitsus teatas 7. novembril ja Paemurru spordikooli juhtkond 9. novembri hommikul ametlikult, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on Narva jäähall ja poksitreeningute hoone − mõlemad paiknevad Kreenholmi staadionil − suletud vähemalt 17. novembrini.

Narva spordikooli kolle

Terviseameti jälgimisel on juba 3000 Ida-Virumaa elanikku

Ida-Virumaal on praegu kümme koroonakollet. Neist suurim asub Viru vanglas ja sellega on seotud 203 inimest, kellest üheksa on ametnikud ja ülejäänud vangid. Suurem kolle on peale Narva spordikooli ka Sillamäe Vanalinna koolis, sellega on seotud 38 inimest. Esmaspäeval lisandus Narva töökoha kolle seitsme haigestunuga.

Ida-Viru keskhaiglas suri laupäeval koroonaviiruse diagnoosiga 75aastane naine.

Terviseameti jälgimise all olevate Ida-Virumaa elanike arv on tõusnud ligemale kolme tuhandeni, kellest haigestunud on 456. Rekordilisele tasemele tõusis maakonnas ka viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta ja see näitaja on nüüd juba 254. Alates pandeemia algusest on koroonadiagnoosi saanud 1156 Ida-Virumaa elanikku, enamik neist sügisel.