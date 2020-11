Ida-Virumaal tuli ööpäevaga juurde veel 75 koroonasse nakatunut

Rekordiliseks kõrgeks tõusis Ida-Virumaal viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta, mis on nüüd 552,7. See näitaja on Ida-Virumaal suurem kui üheski teises maakonnas. Eestis keskmiselt on see tõusnud tasemele 253,5.