Uued piirangud: valitsus suunab Ida-Virumaa gümnaasiumid distantsõppele

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikuga seotud olukord Eestis muutumas kriitilisemaks, seda eriti meditsiinisüsteemi toimepidavuse mõttes. „Koroonaviiruse epideemiline levik Eestis seab meid paratamatuse ette võtta kasutusele rangemad piirangud, et tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus ja ravi kättesaadavus igaühele ka COVID-19 haigete arvu jätkuval suurenemisel. Meil on võimalus kõigi ühiste pingutustega pidurdada nakkusnäitaja kasvu, selleks peab järgima valitsuse kehtestatud piiranguid ning käituma mõistlikult ja teineteist hoidvalt,“ ütles Ratas. „Peame praegu kõik pingutama selleks, et saaksime jõulupühad veeta koos oma lähedastega. Jätame suured pühadeüritused järgmisse aastasse ja veedame need jõulud kitsamas pereringis.“

Terviseamet palius neljapäeval kriitiliselt üle vaadata noortekeskuste ja huviringide tegevused üle terve Eesti, kuna viimastel nädalatel on koroonaviirusesse haigestumine oluliselt kasvanud vanusegrupis 10-19 eluaastat.

„See on murettekitav trend, millega seoses näeme, et erinevatest koolidest õpilasi koondavad huvitegevused on hetkel väga olulised nakkuse levikut soodustavad kogunemised,“ ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kelle sõnul kuuluvad selliste kogunemiste alla nii erinevad treeningud, tantsukoolid, muusikakoolid, näiteringid, kunsti- ja käsitööringid kui kooride ja orkestrite proovid.

Härma sõnul kannavad lapsed viirust asümptomaatiliselt või väga kergete sümptomite esinemisel ja annavad seda ka edasi. „Tihtipeale ei märgata, et lapsel võivad olla haigussümptomid ja sellega tekib suurem leviku risk,“ lisas ta.

Kuigi suurim oht huvitegevuse harrastamisel koroonaviirusesse nakatuda on hetkel Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, suureneb nakatumise risk üle kogu Eesti iga päevaga. „Huviharidus ja haridus tervikuna on oluline toimimas hoida, selle nimel tuleb huvihariduses teatud mööndusi teha,“ ütles Härma.

PIIRANGUD HARJUMAAL JA IDA-VIRUMAAL

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Kultuuriasutuste puhul, mille all peetakse silmas statsionaarsete istekohtadega saale nagu teater, kino, kontserdi korraldamise koht, samuti kirikutes ning avalikel üritustel (sh konverentsid), avalikel koosolekutel ning meelelahutustegevustes (v.a. laste mängutoad) hakkab kehtima 50protsendi täituvuse piirang. Kõikjal nimetatud kohtades hakkab kehtima maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus. Statsionaarsete istekohtadega ruumides tuleb rakendada hajutatud istumismudelit. Osalejate piirarvud: statsionaarsete istekohtadega siseruumides 400, mujal 250; väliüritusel 500.

Huviharidus- ja tegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe siseruumides

Kehtestatakse grupipiirang 10 inimest ning huvitegevusi tuleb läbi viia hajutatult. Kehtima hakkab maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus üle 12-aastastele; lähtuda tuleb mõistlikkuse printsiibist.

Sporditegevus sisetingimustes

Grupitreeninguid tohib läbi viia 10-stes gruppides, näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses. Piirang ei puuduta alaliidu egiidi all toimuvat professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas noorte sporti ning õppekavajärgset sporditegevust.

Ühistransport

Tipptundidel tihendatakse liinigraafikuid, kandma tuleb hakata maske või katta nina ja suu.

Gümnaasiumiõpe

Keskne distantsõppe korraldus Harju- ja Ida-Virumaal, mille kohta annab terviseamet kohalikele omavalitsustele ning haridus- ja teadusministeerium riigi haridusasutustele vastava korralduse.

PIIRANGUD ÜLE KOGU EESTI

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse siseruumides, seal hulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes- ning koolitusel.

Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel. Valitsus töötab välja plaani, kuidas tagada maskid vähekindlustatud inimestele.

2+2 reegel laieneb avalikele siseruumidele

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, juuksuri- ja ilusalongides ja mujal.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Vähendatakse avalikel üritustel osalejate arvu. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest.

Töökorraldus

Endiselt jääb kehtima range soovitus teha võimalusel kaugtööd.