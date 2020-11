Ühistu kaebas korteriomaniku radiaatorite vahetamise eest kohtusse ja kaotas

Korteris asuvad kütteradiaatorid on ühise küttesüsteemi osa, mis kuulub kõigi omanike kaasomandisse. Kohus leidis, et kui pole tõendatud, et radiaatorite vahetus on ühist küttesüsteemi kahjustanud, pole alust nõuda endise olukorra taastamist.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik