Katri Raik soovib Ida-Virumaale samasugust kriisijuhtimist nagu oli kevadel Saaremaal

Katri Raik märkis esmaspäeva õhtul tehtud sotsiaalmeedia postituses, et teades Narva haigla ja Ida-Viru keskhaigla keerulist seisu ja olles sealhulgas kursis nakkuse haiglasisese levikuga, on ülioluline leida lahendus haigla töö toetamiseks, spetsialistide suunamiseks piirkonda ja vajadusel ka haigete transportimiseks teistesse Eesti piirkondadesse. "Narva linna elanikud on mures, kuna neil tuleb kiirabi tunde oodata," kinnitas ta.

Raik pöördus Ida-Virumaa kriisijuhtimise ettepanekuga täna riigikogu Ida-Viru toetusrühma nimel terviseameti juhi Üllar Lanno, peaminister Jüri Ratase ja sotsiaalminister Tanel Kiige poole.

"Suhtlemine erinevate kriisijuhtimise osapooltega viitab koordinatsiooni vajadusele. Kriisimeeskond peab omama täielikku informatsiooni, koostama ohuhinnangud ja vastavad tegevuskavad. Meditsiini, elutähtsate teenuste, sotsiaalhoolekande, siseturvalisuse ja kohaliku elu küsimuste koordineerimine on praegu ülioluline," kinnitas Raik.

Ta tõi ka esile viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on Narvas juba 801 ja Sillamäel veelgi kõrgem. "Tõsine on olukord ka Kohtla-Järvel. Vaadates kaubanduskeskuseid, siis iga viies inimene, eelkõige mees, on ilma maskita. Inimesed ei mõista sugugi alati olukorra kriitilisust," leidis Raik.

Nädalavahetusel suri Narva haiglas neli ja Ida-Viru keskhaiglas kaks koroonaviirusega eakat inimest. Surnud patsientide vanus oli vahemikus 62-87 aastat.

Mõlemas haiglas on ka ulatuslikud koroonakolded: Ida-Viru keskhaigla Järve linnaosas asuva taastusravi- ja õendusabikliiniku koldega on seotud 91 ning Narva haigla koldega 50 haigestunut.

Ida-Viru keskhaiglas on eri üksustes haiglaravil kokku 65 koroonasse nakatunud inimest, kellest viis on intensiivravil. Narva haiglas on ravil 24 koroonahaiget.

Koroonaviirusesse nakatumise tase on Virumaal endiselt tõusuteel. Esmaspäevahommikuse seisuga on terviseameti jälgimisel 5600 Virumaa elanikku, kellest positiivse koroonaproovi tulemuse on saanud 1191. Neist 463 on Narva elanikud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal tõusnud uuele rekordilisele tasemele 759,7. Kogu Eestis on see näitaja 335,8.

Alates pandeemia algusest on koroonaviirus tuvastatud 2526 Ida-Virumaa inimesel, kellest üle tuhande on saanud diagnoosi kahe viimase nädala jooksul. Eelmise nädalaga lisandus Ida-Virumaal 576 uut nakatunut.

Ida-Virumaal on esmaspäevase seisuga 23 aktiivset koroonakollet.