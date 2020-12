Narva huvikoolid, kultuuri- ja spordiasutused jäävad suletuks vähemalt 13. detsembrini

Linnavalitsuse teatel on Narva haigla, mille töötajad on samuti haigestunud, korraldanud ümber oma tegevuse: avatatud on juba kaks COVID-19 osakonda ja plaanilises ravis on tehtud muudatusi. "Narva haigla on tihedas koostöös Lõuna meditsiinistaabiga ning Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad nõustavad Narva haigla arste ja töötajaid nii elektrooniliste kanalite kaudu kui ka Narvas kohapeal," edastas linnavalitsus.