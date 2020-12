Valitsus keelab Ida-Virumaal siseruumides huvitegevuse ja harrastusspordi

Lisaks ei puuduta piirangud professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas noorte sporti. "Nendes valdkondades peavad olema tagatud viiruse leviku ennetamiseks vajalikud meetmed ning nõue, et kokku ei tohi puutuda teiste gruppidega," teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo lisades, et lubatuks jäävad erivajadustega inimeste huvitegevus ja -haridus.

Planeeritavalt hakkavad piirangud kehtima alates laupäevast, 5. detsembrist. Riigikantselei valmistab ette vastava korralduse, mis kiidetakse kava kohaselt heaks homsel e-istungil. Vastav korraldus ja selle seletuskiri avaldatakse veebis kodulehel kriis.ee.

Rangemaid piiranguid pooldavad valitsuse teatel Ida-Virumaal nii terviseamet kui ka valitsust nõustavad teadlased. Samuti toetavad neid kohalike omavalitsuste juhid ja päästeamet, kellega peaminister Jüri Ratas eile konsulteeris. „Epideemia Ida-Virumaal on suureks mureks meile kõigile, kohapeal on nakatumisnäitaja kaks ja pool korda suurem kui mujal Eestis,“ nentis ta. „Riik on suunanud regiooni juba täiendavat abi, kuid vaja on ka täiendavaid piiranguid, et koroonaviiruse levik kontrolli alla saada.“

Kohalike omavalitsuste ja terviseameti spetsialistide hinnangul on suurimaks murekohaks Ida-Virumaal huviharidus, harrastussport ning võistlused siseruumides, sest just sealt on paljud haiguskolded alguse saanud.

Peaminister Jüri Ratas sõidab reede hommikul välkvisiidile Narva, Sillamäele, Jõhvi ja Kohtla-Järvele, et kohapeal olukorraga tutvuda ning arutada, kuidas toetada kohalikke kogukondi koroonaviiruse vastases võitluses.

Ida-Virumaale lisandus viimase ööpäeva järel taas rekordarv koroonasse nakatunuid - 131. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta tõusis Ida-Virumaal tasemele 835. Terviseameti jälgimisel on 6000 Virumaa elanikku, kellest haigestunuid on 1200.