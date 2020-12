Koroonasse haigestumise tase Ida-Virumaal läheneb juba tuhandele

Uutest nakatutest ligemale pooled ehk 78 on Narva inimesed. Narvas tekkis uus suurem kolle Narvas tekkis uus töökohakolle, kus positiivseks osutus 37 inimese koroonatesti tulemus. Töökohas sai Ida-Virumaal viiruse veel viis inimest, 32 juhul haigestuti tuttavate kaudu, seitsmel juhul õppeasutuses ja ühe juhul tervishoiuasutuses. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel. Haigestumise tase 100 000 elaniku kohta on tuhande piiri ületanud kolmes Ida-Virumaa linnas: Sillamäel on see 1274, Narvas 1141 ja Kohtla-Järvel 1018. Terviseameti jälgimisel on Virumaal kokku üle 6400 inimese, kellest nakatunud on 1387. Ida-Viru keskhaiglas oli pühapäeva hommikuse seisuga ravil 63 koroonapatsienti, kellest kuus on intensiivravil. Narva haiglas on ravil 31 koroonasse nakatunut. Haiglad vajavad appi töötajaid

Narva haigla peatas sel nädalal plaanilise ravi osutamise, et suunata osa personali ravima haiglaravi vajavaid koroonahaigeid. Nendele patsientidele on haiglas praegu kohandatud 40 voodikohta.

Lõuna-Eesti meditsiinistaabi juht Marek Seer, kes koordineerib ka Ida-Virumaa haiglate tegevust, ütles reedel, et peamine mure on, et ka haiglate töötajad nakatuvad koroonaviirusega. "Narva haigla on selle poolest suhteliselt õhukesel jääl. Et tervishoiutöötajate ressurssi jätkuks, on Narva haigla tänaseks plaanilise statsionaarse ravitöö lõpetanud, küll aga jätkab erakorralise abi osutamist," sõnas ta, märkides, et kui veel keegi töötajatest peaks haigestuma, siis tekivad uued raskused.

Ida-Virumaa haiglatesse on kaasatud tööle Tallinna tervishoiu kõrgkooli tudengid ja meditsiiniliste oskustega inimesi on otsitud ka töötukassa kaudu. Samuti on Narva haiglas abiks viieliikmeline meeskond Tartu Ülikooli kliinikumist.

Narva haigla arstid rääkisid reedel toimunud kohtumisel peaminister Jüri Ratasega, et viiruse leviku tõkestamiseks on vaja rangemaid piiranguid. Peaminister sõnas pressikonverentsil, et et valitsus pole arutanud kogu Ida-Virumaa nii-öelda lukku panemist ja selleks praegu vajadust pole, kuid uued otsused tulevad vastavalt olukorra muutumisele. Praegu on valitsus suunanud distantsõppele Ida-Virumaa gümnaasiumiastme klassid ja keelanud mõnede eranditega nii laste kui täiskasvanute huvitegevuse ja sporditrennid.

Peaminister märkis, et valitsus on valmis suunama Ida-Virumaale ka kaitseväe välihaigla, nagu kevadise puhangu ajal Saaremaal, aga praegu selleks otsest vajadust ei ole.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp sõnas pühapäeval, et Ida-Virumaa haiglates pole suurim probleem mitte ruumi ja voodikohtade, vaid töötajate puudus. Appi vajatakse nii arste, õdesid kui hooldustöötajaid.