Terviseameti juht: tervishoiusüsteemi toimimine Ida-Virumaal on kriitilises seisus

Üllar Lanno teatel on ainuüksi Narva haiglas haigestumise tõttu töövõimetud ligemale sada töötajat. "Oleme alustanud vabatahtlike tervishoiutöötajate värbamist Ida-Viru keskhaigla ja Narva haigla personaliküsimuste lahendamiseks,“ ütles Lanno, kelle sõnul on Ida-Virumaa olukord kriitiline igas mõttes. "Selleks, et seda parandada, peavad jõud ühendama nii riigiasutused, omavalitsused, ettevõtted kui elanikud."

“Hea meel on näha, et Tartu ülikooli kliinikum on suurte jõududega tulnud Narvas ja Kohtla-Järvel asuvatele haiglatele appi ning piirkonnas olukorra lahendamiseks teevad tihedat koostööd lisaks terviseametile kõik kohalike omavalitsuste, politsei- ja päästetöötajad,” ütles Lanno ning lisas oma tänusõnad kõikidele tervishoiutöötajatele ennastsalgava panuse eest.

Esmaspäeval külastab Üllar Lanno Narva haiglat ja Ida-Viru keskhaiglat ning kohtub terviseameti ida regionaalosakonna teenistujate ja Ida-Virumaa regionaalse kriisikomisjoni liikmetega.