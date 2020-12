Ida-Viru ettevõtjad on šokeeritud turismiasutuste laussulgemisest

Kohalikke turismiga tegelejaid ühendava Ida-Virumaa turismiklastri koordinaatori Kadri Jaloneni sõnul on maakonna kõigi majutusettevõtete, toitlustusettevõtete, spaade, muuseumide ja teiste asutuste sulgemine täiesti ootatamatu ja murettekitav tuleviku suhtes.

„See on šokk ettevõtetele,“ ütles Jalonen, lisades, et ettevõtjad soovivad, et valitsus räägiks nendega läbi ja kehtestaks vaid hädavajalikud piirangud.

Ta tõi esile, et koroonaviiruse levik Ida-Virumaa piires on väga erinev. „Ettevõtjad küsivad, kuidas mõjutab suur nakatumise tase Narvas näiteks 100 kilomeetrit eemal Peipsi põhjarannikul asuvat puhkemaja või Alutaguse laante servas olevat mõisa,“ sõnas ta.

Jaloneni sõnul toob ühe suure spaa sulgemine kahju 350 000 eurot kuus ja seal töötab paarsada inimest. Ida-Virumaal on neli suuremat spaad ja lisaks kaks väiksemat. Ainuüksi nende sulgemine tähendaks ühes kuus enam kui 1,5 miljoni euro suurust kahju ja ligemale tuhande töökoha kaotamist. Peale nende tegutseb maakonnas aga veel ligemale 200 väiksemat turismiettevõtet.

Ettevõtjad küsivad, kas uued piirangud on sellisel kujul hädavajalikud ja hästi läbi mõeldud. Kui koroona nakatumist arvestatakse omavalitsuste kaupa, siis kas on võimalik ka piiranguid seada mitte kogu maakonnas, vaid eelkõige neis linnades, kus nakatumine on suur? Samuti tuleks valitsusel teha rohkem venekeelset teavitust maskide kandmise vajalikkusest.

Mäetaguse mõisahotelli perenaine Terje Rattur ütles, et mingil moel pole põhjendatud kontaktivabade puhkemajade tegevuse või vabas õhus toimuvate tegevuste keelamine. „Seda enam, et valitsuse liikmed on tunnistanud, et kogu turismisektori kaotusi ei suuda riik hüvitada.“

Narva kohviku Muna juhi Riho Leppiku sõnul on kõik Ida-Viru turismiettevõtjad küsimuste ees, kuidas käituda personaliga, kuidas ja kui pikaks ajaks tuleb oma tegevus konserveerida. „Selle kohta pole valitsus andnud ainsatki juhist ega soovitust. Ei ole ka ettepanekuid olukorra leevendamiseks. Meil on täielik infosulg ja teadmatus,“ teatas ta, märkides, et keegi pole huvitatud väljaõppinud töötajate koondamisest, aga praeguses olukorras ei jää midagi muud üle.

Kadri Jaloneni sõnul on hea, et nii peaminister kui sotsiaalminister on lubanud hüvitada tekkivad kahjud. „See on tõesti hädavajalik, nagu ka selgus ja konkreetsus, millal ja kui suures ulatuses,“ ütles ta, lisades, et plaanide tegemisel on oluline teada ka seda, kuidas on seotud piirangute kehtivusaeg ja nakatumiskordaja muutumine.