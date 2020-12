Kohtla-Järve hooldekodus läheneb nakatunute arv juba sajale

Esimesed nakatunud selles suures Kohtla-Järve munitsipaalses hooldekodus, kus elab veidi üle saja ja töötab üle 60 inimese, tuvastati detsembri alguses ja esimese laustestimise käigus osutusid nakatunuks ligemale 30 inimest. Viimase testimise tulemusel selgus, et nakatunute arv on tõusnud juba ligemale kolm korda suuremaks.

Hooldekodu teatas nädala alguses Kohtla-Järve linnavalitsusele, et võtab seoses kujunenud olukorraga hooldajate ja abihooldajatena täiendavalt tööle 18 inimest.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul on oht, et osa nakatunud eakatest võib vajada ka haiglaravi, mis võib niigi piiripealsel koormusel toimiva kohaliku meditsiinisüsteemi kokku jooksutada.

Ida-Viru keskhaiglas on praegu koroonahaigete raviks kohandatud 70 ja Narva haiglas 40 voodikohta. Laupäeva hommikuse seisuga oli Ida-Viru keskhaiglas ravil 56 koroonapatseinti, kellest 4 on intensiivravil ja Narva haiglas on ravil 31 koroonahaiget.

Ida-Viru keskhaigla plaanib lähinädalatel koroonapatsientide jaoks luua täiendavalt veel 12 kohta.

Keeruline olukord on tekkinud ka ligemalle saja püsielanikuga Kuremäe kloostris, kus terviseameti teatel on koroonaviirus tuvastatud paarikümnel inimesel. Kas seal on riskirühmas eakate osakaal suur.

Viimase ööpäeva jooksul sai koroonadiagnoosi taas uus rekordarv Ida-Virumaa elanikke - 211. Eelmine päevarekord 165 pärines 6. detsembrist.