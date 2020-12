Yana Toom tahab Aleksei Jevgrafovit Narva linnapeaks tagasi

Erakonnakaaslased Tarmo Tammiste ja Yana Toom Narva linnavolikogu sissepääsu juures 2018. aastal, mil Keskerakond nende seinte vahel suurt kriisi läbi elas. Täna nimetab Tammiste Toomi intrigandiks, kuna too toetab ekslinnapea Aleksei Jevgrafovit, kelle ametist tagandamisest Narva keskerakondlased vahetult osa võtsid.

Narvas pikale veninud võimuvahetuse protsessis on toimunud uus pööre: novembris linna juhtimiselt kõrvaldatud ekslinnapea Aleksei Jevgrafov ja opositsioonilise fraktsiooni Kodulinn Narva liikmed esitasid Yana Toomi toel Keskerakonda astumise taotluse. Kuid seni on tegu vaid avaldustega, mis on erakonna keerulise valiku ette seadnud.