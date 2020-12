Kuremäe nunnakloostris on peaaegu kõik nakatunud koroonasse

Eelmise nädala lõpuks oli koroonaviirus tuvastatud 25 kloostrielanikul. Sel nädalal kloostris tehtud laustestimisega on positiivseks osutunud veel 67 inimese proovid. Kloostris elab püsivalt ligemale sada inimest.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus sõnas neljapäeva pärastlõunal, et mõned testi tulemused pole veel selgunud. Ta märkis, et enamik selles koldes nakatunutest on kloostri püsielanikud. Peale nende on viirus tuvastatud veel kahel Tallinna ja kolme Ida-Virumaa elanikul, kes külastasid kloostrit, ööbisid seal ja läksid koju tagasi.

Muusikuse sõnul võib arvestada, et nakatunud on peaaegu kogu klooster. "Suheldes kloostriga ütlesid nad ka ise, et nende eluviis on selline, et üldist nakatumist ei saa välistada," sõnas ta lisades, et viirus on kloostris olnud sees juba vähemalt paar nädalat.

Koroonaviirusesse nakatumine tuli ilmsiks, kui mitmete kloostrielanike tervis halvenes ja nad viidi kiirabiga haiglasse. Muusikuse sõnul suri üks haigestunud eakas nunn haiglas.

Esimeste haigusjuhtumite ilmsiks tulemisel läks klooster, mis on ka Ida-Virumaa üks tuntumaid turismiobjekte, karantiini ja lõpetas külastajate vastuvõtmise.

Alutaguse abivallavanem Kairi Hõbemeri sõnas, et kloostri teatel on osa haigestunuid juba tervenemas. "Täna ütlesid nad, et olukord on kontrolli all ja see liigub paranemise poole. Klooster on küll oma elukorraldusega, aga nad saavad aru olukorra tõsidusest, teevad meiega koostööd ja hoiavad olukorraga kursis," sõnas ta lisades, et kloostrit nõustab perearst ja kindlustab neid ravimitega.

Alutaguse vallavalitsus on Hõbemeri sõnul toimetanud kloostrile 1300 maski ja desinfitseerimisvahendeid. "Kui on vaja, siis võime kohe juurde anda," ütles ta.