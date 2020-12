Kuremäe nunnakloostris on peaaegu kõik nakatunud koroonasse

Viirus on kloostris levinud mitmeid nädalaid

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus sõnas, et enamik selles koldes nakatunutest on kloostri püsielanikud. Peale nende on viirus tuvastatud veel kahel Tallinna ja kolmel Ida-Virumaa elanikul, kes külastasid kloostrit, ööbisid seal ja läksid koju tagasi.

Muusikuse sõnul võib arvestada, et nakatunud on peaaegu kogu klooster. "Suheldes kloostriga, ütlesid nad ka ise, et nende eluviis on selline, et üldist nakatumist ei saa välistada," sõnas ta, lisades, et viirus on kloostris olnud sees juba vähemalt paar nädalat.

Alutaguse abivallavanem Kairi Hõbemeri sõnas, et kloostri teatel on osa haigestunuid juba tervenemas. "Täna ütlesid nad, et olukord on kontrolli all ja see liigub paranemise poole. Klooster on küll oma elukorraldusega, aga nad saavad olukorra tõsidusest aru, teevad meiega koostööd ja hoiavad olukorraga kursis," sõnas ta, lisades, et kloostrit nõustab perearst ja kindlustab neid ravimitega.

Alutaguse vallavalitsus on Hõbemeri sõnul toimetanud kloostrile 1300 maski ja desinfitseerimisvahendeid. "Kui on vaja, siis võime kohe juurde anda," ütles ta.

Narva haigla arst suri koroonasse

Marje Muusikuse sõnul on keeruline olukord endiselt ka Ahtmes asuvas vanurite hooldekodus, kus on samuti nakatunud suurem osa sajast eakast ja lisaks ka 23 töötajat. Muusikuse sõnul jälgib hooldekodu elanike tervist iga päev eraldi kiirabibrigaad, kes toimetab raskemate sümptomitega eakad haiglasse.

Mõned mängutoad on püüdnud piirangutest kõrvale hiilida

Vaatamata kehtivale keelule, üritavad mõned Jõhvis ja Kohtla-Järvel asuvad laste mängutoad edasi tegutseda.

"Oleme saanud selle kohta mitmeid signaale ja tegeleme nende juhtumitega," sõnas terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus, tuues näiteks, et mängutoad püütakse ümber nimetada lastehoiuks. "Öeldakse, et seal käib üks pere, aga kui kohapeal selgub, et seal on korraga sees kümme enam-vähem ühevanust last, siis see ei saa kindlasti olla üks pere."

Muusikuse sõnul peavad valitsuse korraldusega Ida-Virumaal kõik meelelahutusasutused kinni olema. "Laste mängutoad on ikkagi lõbustus- ja meelelahutusasutused. Lastehoid on eraldi tegevusluba nõudev tegevusala, milleks peavad olema täidetud omaette tingimused," ütles ta. Muusikus märkis, et mängutubades on nakkuse leviku risk suur, kuna seal on väikses ruumis koos eri perede lapsed, seltskonnad vahetuvad päeva jooksul ja on vähe tõenäoline, et seal jõutakse ka piisavalt sageli pindu desinfitseerida.

Muusikuse sõnul on oluline, et praegu kehtivaid piiranguid täidetakse. See aitab ära hoida nii viiruse levikut kui ka vajadust kehtestada veelgi rangemaid piiranguid.