"Paistab, et see ei meeldi teile?" uuris Narva vast valitud linnapea Katri Raik umbuskliku naeratusega, kuuldes reporteri kommentaari, et Eesti suuruselt kolmandat linna juhib nüüdsest naiste duo ning Narva linnavalitsuse koosseisu kuuluvad nüüd samuti eranditult vaid naisterahvad.