See on üks näidetest, kuidas suurenenud koroonahaigete hulga tõttu tuleb haiglal teha valikuid, kus anda järele muu ravi puhul.

See ei piira, vaid õhutab inimesi liikvele

Kiviõli elanik Merle Kiivet oli üllatunud, kui 29. detsembril, mil perearst suunas ta röntgenipilti tegema, selgus, et Ida-Viru keskhaigla on Kiviõlis selle teenuse osutamise peatanud. Talle pakuti aega haigla Ahtmes asuvas ravikorpuses 31. detsembriks, Kiviõlile lähemas Kohtla-Järve üksuses oleks avanenud esimene võimalus alles 18. jaanuaril.

Naine oli hämmingus, et kuuludes koroonaviiruse suhtes riskirühma, soovitati tal ühissõidukiga võtta ette pikem sõit. "Kus on loogika? Eriti praeguses COVID19 olukorras? Selle asemel, et kohapeal pilt ära teha, jooksutatakse mööda maakonda ringi," kurtis naine, kel on ka haigete põlvede tõttu libedaga ohtlik liikuda.

Kiivet ei mõista, miks ei saa Kiviõlis, kus on renoveeritud polikliinik ja perearstide nimekirjades tuhandeid kohalikke elanikke, korralda radioloogi vastuvõttu kas või ühel-kahel päeval nädalas. "Sain aru, et ka ultraheliuuringuid meil kohapeal enam ei tehta. Mis liikumise piiramisest me räägime? Kas selline inimeste jooksutamine mööda maakonda aitab koroonaviiruse levikut kontrolli all hoida?" küsis ta.

Haigla: see ei ole normaalne olukord

Ida-Viru keskhaigla kõneisik Anna Medvedeva märkis, et Kiviõli röntgenikabineti ajutise sulgemise põhjustas haigla radioloogiateenuste töötajate suurenud töökoormus koroonaepideemia ajal. Röntgeniseadmetega töötavaid radioloogiatehnikuid tuli suunata koroonahaigete osakondadesse, mida on patsientide hajutamise ja viiruse leviku ohu piiramise huvides avatud erinevates üksustes.

Ta tõdes, et ka tavapärases olukorras on haiglas töötavate tehnikute arv piiratud, kuid lisakoormus on pannud haigla radioloogiateenistuse personali planeerimisel raske valiku ette. Kuna Kohtla-Järvel on oluliselt pikemad uuringute järjekorrad, siis tegi haigla otsuse töötajaid sinna ümber paigutada ning suunata sel ajal Kiviõli patsiendid uuringule Kohtla-Järvele või Ahtmesse.