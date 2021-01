Neil Taylor oma kaasa Tiinaga Eesti-Vene piiri juures. Reisijuhtide autor usub, et Ida-Virumaa lõikaks suurt kasu sellest, kui turistid saaksid viisavabalt mõneks tunniks Ivangorodi põigata.

Seitsme "Bradt Guide to Estonia" autor Neil Taylor värskendas eelmisel nädalal oma Ida-Virumaa pilti ning veendus, et maakonna peatükk tuleb järgmises reisijuhis paljuski ümber kirjutada. "Nii palju on vahepeal muutunud," kinnitas ta.